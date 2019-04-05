Названы самые популярные имена новорожденных в России

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Артём и София – эти имена чаще всего дают в России новорожденным. Рейтинг самых популярных имен составил телеканал RT.

За последние годы Артёмами называли сыновей в 34 регионах страны, в том числе в Брянской области, Пермском и Камчатских краях и республике Бурятия. На втором месте среди самых распространенных мужских имен — Александр (10 регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург).

Имя София на пике популярности в 21 регионе, в том числе в Москве, Якутии и Мурманской области. Вторым по распространенности идет Анастасия (в 10 регионах, в частности в городе Севастополе, Архангельской и Новгородских областях), третьим - Виктория (в девяти регионах, среди которых Челябинская область и Забайкальский край.

Среди популярных мужских и женских имён в разных регионах также встречались Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан), Максим (Чувашия) и Роман (Иркутская область).

При составлении рейтинга была использована официальная статистика органов загс и данные из открытых источников за 2013, 2015 и с 2016 по 2018 годы по 53 регионам России.