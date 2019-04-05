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Определены победители краеведческой игры "Наследники"

Общество, 18:32 05 апреля 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Команда Ярковского района победила в ежегодной областной детской историко-краеведческой игре "Наследники" на базе Тюменского государственного университета 2 апреля, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Второе место у команды "Лицей" из Тобольска. На третьем - команда школы №2 Ишима.

Игра в формате "Что? Где? Когда?" объединила 13 команд из 10 районов Тюменской области. Она прошла в рамках областного краеведческого проекта "Мой край. Страницы истории", посвященного 75-летию образования Тюменской области и Международному году языков коренных народов. Темами "Наследников" стали образование Тюменской области: предпосылки, территориальный состав, сопутствующие исторические события; "Открытие века": открытие месторождений нефти и газа в области, промышленный подъем, новые города; изучение исторического и культурного наследия народов Тюменской области: языки, традиции, обычаи, фольклор.

Тюмень представляла команда из 3 класса лицея №93, самые маленькие участники не уступали старшим школьникам в ответах. Краеведением они занимаются всего два месяца по программе Школы юного краеведа "Тюменский следопыт" от Центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер".

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# Дворец Пионер , игра , краеведы

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