Жительница Аромашево ранила сожителя вилами

Спор из-за раздела подсобного хозяйства в с. Аромашево привел к возбуждению уголовного дела. Селянка попыталась помешать сожителю зарезать барана и воткнула в мужчину вилы, сообщает УМВД Тюменской области.



В сельский отдел полиции обратился местный житель с заявлением о причинении вреда его здоровью. На место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что ссора между сожителями произошла из-за раздела подсобного хозяйства. Мужчина хотел зарезать барана, чему воспротивилась его сожительница.

Женщина ударила сожителя вилами бок. Мужчина упал и получил удар черенком по руке.

Женщина 1977 года рождения доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до трех лет.