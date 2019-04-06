  • 6 апреля 20196.04.2019суббота
  • USD65,4072
    EUR73,4392
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северный

Полицейские Заводоуковска раскрыли кражу денег с банковской карты

Происшествия, 15:11 06 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кражу денег с банковской карты раскрыли полицейские Заводоуковска. Жительница села Новая Заимка потеряла карту, с которой вскоре были сняты средства, сообщает УМВД по Тюменской области.

По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, безработного 1988 года рождения. Задержанный свою вину признал и рассказал полицейским, что потратил 4 тыс. рублей на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – 6 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Заводоуковск , кража , полиция , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:11 06.04.2019Полицейские Заводоуковска раскрыли кражу денег с банковской карты
13:04 06.04.2019Жительница Аромашево ранила сожителя вилами
16:54 05.04.2019Школы Упоровского района оштрафовали за доступ учеников к запрещенным сайтам
16:21 05.04.2019Житель Бурятии лишился денег, пытаясь купить машину в Ишиме