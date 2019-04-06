Полицейские Заводоуковска раскрыли кражу денег с банковской карты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кражу денег с банковской карты раскрыли полицейские Заводоуковска. Жительница села Новая Заимка потеряла карту, с которой вскоре были сняты средства, сообщает УМВД по Тюменской области.

По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, безработного 1988 года рождения. Задержанный свою вину признал и рассказал полицейским, что потратил 4 тыс. рублей на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – 6 лет лишения свободы.