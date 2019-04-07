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Максим Вылегжанин выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Спорт, 18:37 07 апреля 2019

flgr.ru | Фото: flgr.ru

Максим Вылегжанин стал победителем масс-старта классическим стилем на чемпионате России в Архангельской области, сообщает "Матч ТВ".

Чемпион преодолел дистанцию за два часа шесть минут. Второе место занял Илья Семиков, отставший на 11,3 секунды, третье - Сергей Ардашев. Тюменец Андрей Парфенов занял 11 место, его земляк Илья Санников финишировал 13-м.

Марафон на 50 км завершил программу чемпионата России по лыжным гонкам.

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# лыжные гонки

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