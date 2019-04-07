Максим Вылегжанин выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам
| Фото: flgr.ru
Максим Вылегжанин стал победителем масс-старта классическим стилем на чемпионате России в Архангельской области, сообщает "Матч ТВ".
Чемпион преодолел дистанцию за два часа шесть минут. Второе место занял Илья Семиков, отставший на 11,3 секунды, третье - Сергей Ардашев. Тюменец Андрей Парфенов занял 11 место, его земляк Илья Санников финишировал 13-м.
Марафон на 50 км завершил программу чемпионата России по лыжным гонкам.