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Тюменца отправили в колонию за пьяную езду

Происшествия, 12:09 08 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителя, виновного в повторной пьяной езде, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Первый раз мужчина был осужден в апреле 2018 года. Ему было назначено 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В ноябре 2018 года тюменец приобрел автомобиль ВАЗ-21063. Ночью 31 декабря 2018 года пьяный тюменец решил съездить навестить свою знакомую. Через 200 метров его задержали сотрудники ДПС. Молодого человека отстранили от управления автомобилем и направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и три месяца.

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# пьяная езда

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