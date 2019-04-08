На улице Щербакова в Тюмени при пожаре в бытовке погиб мужчина

| Фото: из архива МЧС России по Тюменской области | Фото: из архива МЧС России по Тюменской области

Устанавливается личность мужчины, погибшего при пожаре в вагоне–бытовке в Тюмени, сообщает МЧС по Тюменской области. В ночь на 8 апреля пожарные дважды выезжали ул. Щербакова - на тушение бытовки и нежилого деревянного дома.

Сообщение о возгорании вагончика поступило на пульт дежурного в 2 часа 38 минут. Пожарные были на месте через восемь минут. Вагон–бытовка был поврежден огнем по всей площади. Ликвидировать открытое горение удалось к 2 часам 52 минутам.

При разборе завалов пожарные обнаружили тело мужчины. Личность погибшего устанавливается. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.

В 3 часа поступило сообщение о том, что на ул. Щербакова загорелся нежилой деревянный дом. Огонь повредил крышу и комнату на площади 18 кв. метров. Тушили дом девять человек личного состава, были задействованы три единицы спецтехники. Ликвидировать пожар удалось за 13 минут. Предположительно причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.