Тюменские футболисты огорчили южан

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

"Тюмень" огорчила "Сочи" - одного из лидеров Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ, при этом вновь оставшись без победы – 1:1.

Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, от поражения сочинцы ушли лишь благодаря пенальти.

К четвертой минуте южане получили право на четыре угловых. Один из них едва не завершился голом в исполнении бывшего футболиста "Тюмени" Евгения Песегова – спас дебютировавший в первенстве за нашу команду вратарь Денис Вамбольт.

В дальнейшем гости отодвинули игру от своих владений. При этом до перерыва они владели мячом даже больше хозяев.

А на 61-й минуте тюменцы открыли счет. Пропустивший много матчей из-за травмы серб Ненад Маринкович с углового отправил мяч прямо на голову Ивану Чудину, и тот в прыжке переправил игровой снаряд в сетку. Заметим, что для капитана "Тюмени" эта игра была знаковой – теперь у Ивана 142 матча за команду в первенстве страны. Больше всех в нынешнем коллективе. У Никиты Теленкова осталась 141 игра за "Тюмень".

Пропущенный мяч для "Сочи" стал первым в 2019 году. Южане спаслись от поражения благодаря пенальти, которые щедро назначаются в ворота соперников этой команды в нынешнем сезоне. Уверенно реализовал 11-метровый штрафной удар Песегов – 1:1. "Тюмень" в третьем матче подряд огорчают футболисты, которые ранее играли за нее.

Теперь сибиряки на своем поле сыграют против курского "Авангарда". Матч на стадионе "Геолог" состоится 13 апреля. Начало в 15 часов.