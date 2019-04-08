В Голышманово директор магазина отдал долг после ареста автомобилей

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Директор магазина в Голышманово оплатил материальный ущерб после ареста транспорта, сообщает УФССП России по Тюменской области.

На припаркованный рядом с магазином автомобиль обвалился шифер, машине были причинены повреждения на сумму 55 тыс. рублей. Не договорившись с хозяином магазина, владелец авто обратился за помощью в суд, который удовлетворил требование.

В Голышмановском отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. В отношении должника были приняты меры принудительного исполнения: обращение взыскания на заработную плату и запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В собственности предпринимателя находились два легковых автомобиля. Должник оплатил материальный ущерб в полном размере.