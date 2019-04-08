Многодетные ямальские семьи приобретут льготные билеты по двадцати восьми направлениям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Льготные билеты по 28 направлениям могут приобрести ямальцы благодаря новой мере поддержки для всех детей из многодетных семей, которую анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Билеты в отпуск для них будут обходиться в 2,5 тыс. рублей, сообщает ИА "Север-Пресс".

Выехать можно один раз в год туда и обратно. Цена указывается без учета стыковочных рейсов.

В настоящее время определены для льготных перевозок следующие направления:

— из Надыма в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу, Краснодар;

— из Ноябрьска в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу, Краснодар;

— из Нового Уренгоя в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфу, Омск, Новосибирск, Симферополь;

— из Салехарда в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Омск, Симферополь.

"Делается это для того, чтобы вывоз детей в место отдыха был для многодетных семей облегчен. Часто приходилось получать обращения о том, что вывезти ребенка, всю семью, минимум это пять человек и больше, - это тяжелое бремя даже для людей со средним и выше среднего достатком. Что уж говорить про людей с достатком ниже среднего. Это почти невыполнимая задача. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое решение", — сказал Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что вскоре должен заработать специальный механизм, с использованием которого при покупке билета система будет обращаться к базе многодетных семей Ямала и сразу выставлять цену за билет для ребенка в 2,5 тыс. рублей.

"Чтобы не было потребности ходить в какие-то службы, показывать какие-то справки, получать компенсации. Это должно быть максимально удобно, одномоментно", — заявил глава региона.

Кроме того, он призвал не создавать ажиотажа, так как даже уже купленные билеты можно будет заменить в кассах и вернуть стоимость свыше 2,5 тыс. рублей. Сейчас идет наладка механизма предоставления новой меры поддержки.