Многодетные ямальские семьи приобретут льготные билеты по двадцати восьми направлениям
Льготные билеты по 28 направлениям могут приобрести ямальцы благодаря новой мере поддержки для всех детей из многодетных семей, которую анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Билеты в отпуск для них будут обходиться в 2,5 тыс. рублей, сообщает ИА "Север-Пресс".
Выехать можно один раз в год туда и обратно. Цена указывается без учета стыковочных рейсов.
В настоящее время определены для льготных перевозок следующие направления:
— из Надыма в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу, Краснодар;
— из Ноябрьска в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу, Краснодар;
— из Нового Уренгоя в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфу, Омск, Новосибирск, Симферополь;
— из Салехарда в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Омск, Симферополь.
"Делается это для того, чтобы вывоз детей в место отдыха был для многодетных семей облегчен. Часто приходилось получать обращения о том, что вывезти ребенка, всю семью, минимум это пять человек и больше, - это тяжелое бремя даже для людей со средним и выше среднего достатком. Что уж говорить про людей с достатком ниже среднего. Это почти невыполнимая задача. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое решение", — сказал Дмитрий Артюхов.
Он отметил, что вскоре должен заработать специальный механизм, с использованием которого при покупке билета система будет обращаться к базе многодетных семей Ямала и сразу выставлять цену за билет для ребенка в 2,5 тыс. рублей.
"Чтобы не было потребности ходить в какие-то службы, показывать какие-то справки, получать компенсации. Это должно быть максимально удобно, одномоментно", — заявил глава региона.
Кроме того, он призвал не создавать ажиотажа, так как даже уже купленные билеты можно будет заменить в кассах и вернуть стоимость свыше 2,5 тыс. рублей. Сейчас идет наладка механизма предоставления новой меры поддержки.