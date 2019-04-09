Студенты-победители конкурса "Лидеры 72" получат именные стипендии

| Фото: со страницы Тобольского педагогического института ТюмГУ во "ВКонтакте" | Фото: со страницы Тобольского педагогического института ТюмГУ во "ВКонтакте"

Получить стипендию Студсовета Тюменской области и пройти стажировку в ведущих компаниях могут победители областного студенческого конкурса управленцев "Лидеры 72", сообщает Студенческий совет региона.

Побороться за звание лидера могут студенты вузов и ссузов в возрасте от 16 до 30 лет. Как сообщают организаторы, проект призван выявить и развить способности участников.

Конкурс проводится в два этапа. Заочный продлится с 29 апреля по 8 мая. Участники пройдут онлайн-тестирование и продемонстрируют интеллектуальные способности. Финал намечен на 20-21 мая. Участники, лучше других справившиеся с тестом, будут состязаться в деловой игре и кейс-турнире, проявят управленческие и лидерские качества.

"Многие студенты помимо учебы проявляют себя в различных сферах, но не всегда бывают отмечены по достоинству. "Лидер 72" поможет многим заявить о себе на всю Тюменскую область", - сказал руководитель проекта, член Студенческого совета региона Тюменской области Никита Ямбаков.

Сообщается, что общий стипендиальный фонд проекта составляет 600 тыс. рублей

Заявки принимаются до 24 апреля на официальном сайте Студенческого совета Тюменской области.