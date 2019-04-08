В Тюмени стартовала викторина "Улицы Победы"

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Викторина "Улицы Победы" стартовала в Тюмени 8 апреля, сообщает городской департамент культуры.

В викторине могут принять участие обучающиеся 7-10 классов общеобразовательных организаций, воспитанники детских юношеских центров и учреждений дополнительного образования детей Тюмени, как персонально, так и коллективами. Для участия необходимо отправить заявку до 12 апреля по адресу: Тюмень, ул. Судоремонтная, 1а, МАУК ЦКиТ "Тюмень" ОСП "ДК "Водник", e-mail: dkvodnik@mail.ru.

Вопросы викторины будут отправлены после подачи заявки. Чтобы правильно ответить на них, участникам предстоит внимательно изучить информацию об улицах Тюмени, названных в честь земляков-героев, участвовавших в Великой Отечественной войне и отдавших свою жизнь за светлое будущее.

Ответить на вопросы викторины участникам необходимо до 17 апреля на электронную почту dkvodnik@mail.ru. Торжественная церемония награждения победителей викторины пройдет 20 апреля в 13 часов в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а). Будут отмечены победители и призеры конкурса, а участники, не занявшие призовые места, получат дипломы.

Подробности по телефонам 45-93-44, 45-47-26, 45-47-29. Ознакомиться с положением можно на сайте организатора.