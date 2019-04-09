Проект "Семья во дворе" пройдет на бульваре Шаимском

| Фото: "Семья во дворе" во ВКонтакте | Фото: "Семья во дворе" во ВКонтакте

Информационно-развлекательный проект "Семья во дворе" продолжит путешествие по скверам и дворам Тюмени в апреле и мае. Первая остановка произойдет на бульваре Шаимском (пр. Шаимский, 14а) 13 апреля, сообщает региональный центр "Семья".

Для тюменцев пройдут творческие мастер-классы, различные активные состязания и конкурсы. Дети всех возрастов примут участие в подвижных играх, танцевальных разминках. Родители в это время смогут проконсультироваться с психологом и юристом по вопросам воспитания детей.

Все занятия в рамках проекта бесплатные. Вход на семейный праздник свободный.

Традиционно на площадке будет работать выездная "Лавка добра". Здесь примут вещи, книги, игрушки и развивающие игры, находящиеся в хорошем состоянии и успешно выполняющие свои функции, но за ненадобностью пылящиеся на полках. В течение мероприятия "Лавка добра" открыта для приема пожертвований от неравнодушных тюменцев. Затем все собранные вещи будут переданы в многодетные, малоимущие семьи, пожилым людям.

Проект "Семья во дворе" направлен на создание комфортных условий для совместного времяпрепровождения взрослых и детей, развития творческого потенциала участников, веселого и познавательного семейного досуга.