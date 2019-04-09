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В ямальском поселке собака набросилась на девочку

Происшествия, 10:52 09 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доследственная проверка по факту укуса собаки проходит в Красноселькупском районе Ямала, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 6 апреля в больницу за медицинской помощью обратилась девочка 2008 года рождения с раной от укуса на лице. Со слов пострадавшей во дворе дома на нее напала собака, сорвавшаяся с привязи. Предварительно установлено, что собака принадлежит местному жителю и до происшествия содержалась на цепи в будке.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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# Красноселькупский район , следственный комитет , укусы

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