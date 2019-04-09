О комфортном и экономном путешествии рассказали эксперты Роскачества

| Фото: tourprom.ru | Фото: tourprom.ru

Рекомендации по самостоятельной организации путешествия и правильному использованию сервисов для бронирования туров подготовили эксперты Роскачества накануне отпускного сезона.

По словам специалистов, использование онлайн-сервисов поможет пользователю выбрать подходящее предложение из сотен вариантов, сэкономить время и деньги.

Когда начинать продумывать свой отпуск

Эксперты одного из сервисов для бронирования турпродуктов рекомендуют начать заботиться об отпуске за 2-3 месяца, если речь идет о популярных отелях с хорошими отзывами. Если отпуск будет летом, бронировать тур нужно уже сейчас. С другой стороны, за 1-2 недели до вылета часто появляются очень выгодные предложения, когда у туроператора остаются нераспроданные билеты. Обычно это отели классом ниже, но тур может стоить даже дешевле перелета. Поэтому тем, кто намерен приобрести конкретный тур, который пользуется спросом, рекомендуется заботиться о бронировании как можно раньше, а если главным фактором является выгода, лучше подождать акционных предложений.

Когда путешествие обойдется дешевле

Самое дорогое время для поездки — время государственных праздников и каникул. При этом не только страны вылета, но и страны, где пройдет отдых. По возможности рекомендуется выбирать другое время для путешествия. Однако если по ряду причин перенести отдых невозможно, лучше сместить его на пару дней, тур может подешеветь.

Иногда из-за особенностей чартерной программы тур на 10 ночей может выйти дешевле того же тура, но на 7 ночей. Эксперты советуют пользоваться календарем цен в онлайн-агентствах и рассматривать все возможные варианты бронирования. Разница может быть в десятки тысяч рублей. В некоторых онлайн-сервисах для бронирования туров есть специальный фильтр "+/-2 дня", который покажет самые выгодные предложения в выбранном временном промежутке, а также предоставит возможность следить за ценами в режиме реального времени.

У некоторых туроператоров действуют акции, которые позволяют при покупке внести лишь часть суммы за тур, тем самым зафиксировав и цену тура, и валютный курс, а доплату совершить уже ближе к дате вылета.

Как не ошибиться с выбором тура

Рекомендуется обратить внимание на то, что один и тот же номер без питания у одного оператора иногда стоит столько же, сколько с питанием - у другого. Благодаря онлайн-сервисам, турист без помощи турагента и специальных навыков может сравнить предложения разных туроператоров и выбрать то, которое подходит ему больше всего. Разница в цене на один и тот же тур может составлять от тысячи до десятков тысяч рублей в зависимости от класса отеля.

Благодаря мобильным приложениям турагентств, можно выбрать путешествие прямо из дома в вечернее время или на выходных, когда обычные турагентства не работают. Из отзывов часто можно вынести информацию о номерах, питании и развлечениях в отеле, а иногда и полезные наблюдения, чем можно заняться за его пределами.

При покупке тура онлайн, без помощи турагента, ответственность за отдых будет лежать только на ваших плечах. Но и турфирмы мало что решают при возникновении непредвиденных ситуаций, поскольку ответственность за неприятные обстоятельства чаще всего лежит на авиакомпании или принимающей стороне.

Как не попасться на удочку мошенников

Главный совет - платить банковской картой и делать это только на проверенных сервисах. Многие частные турагенства до сих принимают оплату только наличными или с карты на карту, в обход налогового законодательства. Такой турагент может не забронировать тур или забронировать вариант дешевле, отказавшись возвращать разницу в цене. Оплата банковской картой — гарантия безопасности. В случае форс-мажора в установленном законом порядке можно отменить и вернуть деньги через банк. Роскачество также рекомендует обращать внимание на репутацию турагентства.