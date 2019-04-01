Врачи скорой помощи реанимировали утонувшего ребенка в городе Покачи

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Уголовное дело по факту истязания ребенка возбудили следователи в Покачи, сообщает управление СКР по Югре.

Вечером 5 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации двухлетнего ребенка с признаками утопления. По предварительным данным, мальчик был дома под присмотром сожителя матери пока женщина находилась на работе. Во время купания в ванной мужчина оставил ребенка ненадолго одного, а вернувшись, обнаружил, что он утонул. Прибывшая на место бригада скорой помощи смогла реанимировать мальчика, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

Во время осмотра, проведенного медицинскими работниками, у ребенка обнаружены многочисленные следы побоев. По данному факту Лангепасский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).

По версии следствия, телесные повреждения ребенку наносил сожитель матери в период с ноября 2018 года. Мужчине уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя решением суда он заключен под стражу.

Предварительно установлено, что семья приехала в Ханты-Мансийский автономный округ около 9 месяцев назад из Оренбургской области, регистрации не имели, на учете в органах системы профилактики не состояли.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также решается вопрос о квалификации действий обвиняемого в части оставления ребенка без присмотра в ванной. Правовая оценка будет дана матери мальчика.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.