  • 10 апреля 201910.04.2019среда
  • USD64,7766
    EUR72,9708
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер южный

В Армизонском районе мать и сын украли деньги у пенсионерки

Происшествия, 14:25 10 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Криминальный дуэт, виновный в краже денег с банковского счета, осужден в Армизонском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

57-летняя жительница с. Прохорово похитила у пожилой знакомой сотовый телефон, подключенный к услуге "Мобильный банк". Не сумев самостоятельно списать деньги, она предложила своему сыну принять в этом участие. Молодой человек перевел 7 тыс. рублей на счет своей банковской карты. На следующий день он перевел еще 6 тыс. рублей.

Кроме того, в октябре 2018 года злоумышленник проник в продовольственный магазин, откуда похитил две упаковки пива и деньги, причинив ущерб на общую сумму в размере 4,2 тыс. рублей.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно, ее сына к трем годам условно. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей причиненный ущерб.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Армизонский район , банковская карта , кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 10.04.2019Тоболяк прописал в квартире тринадцать мигрантов
14:25 10.04.2019В Армизонском районе мать и сын украли деньги у пенсионерки
13:51 10.04.2019Тюменец погасил сорок пять штрафов, чтобы не лишиться автомобиля
13:29 10.04.2019Водителя, который уехал с места ДТП в Тюмени, нашли