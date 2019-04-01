В Армизонском районе мать и сын украли деньги у пенсионерки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Криминальный дуэт, виновный в краже денег с банковского счета, осужден в Армизонском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

57-летняя жительница с. Прохорово похитила у пожилой знакомой сотовый телефон, подключенный к услуге "Мобильный банк". Не сумев самостоятельно списать деньги, она предложила своему сыну принять в этом участие. Молодой человек перевел 7 тыс. рублей на счет своей банковской карты. На следующий день он перевел еще 6 тыс. рублей.

Кроме того, в октябре 2018 года злоумышленник проник в продовольственный магазин, откуда похитил две упаковки пива и деньги, причинив ущерб на общую сумму в размере 4,2 тыс. рублей.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно, ее сына к трем годам условно. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей причиненный ущерб.