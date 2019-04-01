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Выставка Алексея Чугунова откроется в библиотеке № 16

Общество, 10:43 11 апреля 2019

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Выставка Алексея Чугунова откроется в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) 17 апреля в 12 часов, сообщает городской департамент культуры.

На экспозиции представлено 23 полотна, объединенных общим названием - "Мышление художника".

На выставке можно увидеть картины А. Чугунова, написанные в разные периоды творчества, с 1982 года. Но основу коллекции составляют работы, написанные недавно – пейзажи и портреты, натюрморты и абстрактные композиции. Непохожие на первый взгляд полотна выдают узнаваемую неповторимую манера художника, особый стиль и собственный выразительный язык. Специалисты относят творчество Алексея Чугунова к абстракционизму.

Экспозиция картин Алексея Чугунова открыта до 17 мая в часы работы библиотеки. Вход свободный.

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# Алексей Чугунов , выставка , картины , художник

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