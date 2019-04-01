Тюменцев просят сообщать о безответственном обращении с детьми

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев призывают не оставаться равнодушными и сообщать о случаях безответственного и жестокого обращения с детьми.

По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Гульнары Байматовой, проблема безопасности детей становится особенно актуальной. Дети, оставшиеся без присмотра взрослых, могут попасть в неприятные ситуации, которые зачастую заканчиваются трагедией.

"Если вы увидели маленького ребенка одного на улице без присмотра взрослого, либо стали свидетелем жестокого обращения с несовершеннолетними, то нужно незамедлительно обращаться в органы полиции, либо в службы экстренного реагирования", - пояснила она.

Это же касается и проблемы падения детей из окон. Только за 2018 год к административной ответственности привлекли 20 тюменских родителей. Во всех этих случаях неравнодушные горожане становились свидетелями того, что малыши находились у окон, на подоконниках без присмотра взрослых. С такими семьями работу вели органы полиции и опеки.

Сюда же можно отнести и подростков. Ребята могут подвергать свою жизнь опасности, находясь на крыше многоэтажного дома или купаясь в запрещенных водоемах.

Сообщить обо всех подобных случаях горожане могут по следующим телефонам: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области – 42-62-83; служба экстренного реагирования – 8-800-200-72-01; полиция – 102; единая служба спасения – 112.

Любовь Голышева