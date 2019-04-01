Тюменский "Кубок Сэнсэя" объединит около пятисот дзюдоистов

| Фото: www.tyumen-judo.ru | Фото: www.tyumen-judo.ru

Около 500 спортсменов встретятся на Всероссийском турнире по дзюдо "Кубок Сэнсэя" среди младших юношей до 15 лет в Тюмени 13 апреля, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

За звание лучших будут бороться юные дзюдоисты из Тюменской области и автономных округов, Иркутской, Омской, Оренбургской, Ульяновской, Свердловской областей, а также Башкортостана, Коми, Казахстана.

Ребята выступят на четырех татами в девяти весовых категориях. Центр "Тюмень-дзюдо" представят более 40 юношей.

Зрителей и болельщиков приглашают посмотреть увлекательные бои турнира в "Тюмень-дзюдо" по ул. Гнаровской, 1. Тожественно открытие "Кубка Сэнсэя" начнется в 10 часов, соревнования - 10 часов 30 минут.