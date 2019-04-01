В Лянторе молодые люди похитили терминал

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

За кражу платежного терминала задержаны молодые люди в Лянторе, сообщает ГУ МВД России по Югре.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение от работника организации операционной работы с банкоматами о краже терминала в торговом центре.

При просмотре записи камер видеонаблюдения полицейские установили машину, на которой вывезли терминал. В городе был объявлен план "Перехват". Во время оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались юноши 1996, 2000 и 2001 годов рождения. Как выяснилось, самый младший из них все заранее продумал и предложил своим друзьям таким образом обогатиться. Надев медицинские маски, они вошли в торговый центр и похитили терминал, отвезли аппарат домой к организатору, вскрыли, забрав находящиеся в нем 18 тыс. рублей.

Выяснилось, что ранее они пытались вывести еще и игровой автомат, но были замечены хозяйкой магазина и скрылись.

Похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" и ст. 30 ч. 2 ст.158 УК РФ "Попытка кражи". Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.