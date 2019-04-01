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Тюменские пловцы выступают на чемпионате России

Спорт, 11:27 11 апреля 2019

csp72.ru | Фото: csp72.ru

Тюменцы Софья Сподаренко, Дмитрий Мальцев, Елизавета Клеванович и Арсений Чивилёв принимают участие в чемпионате России по плаванию, который стартовал 8 апреля, сообщает Центр спортивной подготовки 72.

По итогам национальных стартов тренерский штаб сформирует пул российской сборной на предстоящий сезон. Главный отечественный турнир проходит в 50-метровом бассейне СК "Олимпийский".

Чемпионат России продлится по 12 апреля.

Болельщики могут ознакомиться с программой соревнований здесь.

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# плавание , пловцы , чемпионат России

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