Тюменские поисковики откроют полевой сезон экспедицией в Новгородский район

| Фото: poisk-tyumen.ru | Фото: poisk-tyumen.ru

Около 120 тюменцев начнут полевой поисковый сезон, отправившись в Долину смерти в Новгородскую область в рамках акции "Вахта памяти-2019" 18 апреля. Об этом сообщил руководитель областного Поискового центра Артур Ольховский на пресс-конференции 11 апреля.

Долина смерти в Новгородском районе - местность, хорошо знакомая поисковикам, именно здесь воины Волховского фронта прорвали оборону немцев и вошли в прорыв для снятия блокады Ленинграда. Для областного отряда 2019 год юбилейный: в 1989 году первая поисковая экспедиция тюменцев отправилась в Новгородский район к деревне Мясной бор.

"Для меня старт этого полевого сезона особенно важен, я открываю его там, где тридцать лет назад начинал свою деятельность. В этом году нам предстоит побывать на месте последней дислокации штаба второй ударной армии, где он базировался перед выходом из фашистского окружения 22 июня в 1942 году. Работа будет тяжелой – там располагалось много госпиталей, которые немцы бомбили три месяца, по предварительным спискам, в земле останки около тысячи наших солдат", - поделился Артур Ольховский.

По его словам, организованным поисковое движение в Тюменской области стало с 2003 года. Сейчас оно состоит из 19 отрядов, это около 550 активных участников – школьники, студенты, взрослые. В 2019 году за полевой сезон, который продлится до середины сентября, им предстоит работа в экспедициях также на территориях Псковской, Тверской и Ленинградской областей.

Как рассказал руководитель Поискового центра, такие экспедиции даются непросто. Это не только отказ от привычного домашнего комфорта и тяжелый физический труд. "Это несколько недель жизни на открытом пространстве в лесу, на болоте, в любых погодных условиях, это вполне реальная опасность. Но даже физической выносливости, дисциплинированности мало, чтобы быть поисковиком. Нужно обладать множеством разносторонних глубоких знаний прежде всего по истории, археологии", - объяснил Ольховский.

Учитывая всю сложность специфики такой работы, в регионе создана программа "Школа поисковика". Прежде чем войти в состав экспедиции, нужно пройти обучение, сдать тесты и получить сертификат, это обязательно условие и для детей, и для взрослых. Руководитель движения отметил, что, несмотря на все это, половину участников экспедиций составляют школьники, и большая часть юных поисковиков – девушки.

Отвечая на вопросы журналистов, Ольховский признался, что участники областного Поискового отряда в выбранное ими важное для истории и общества дело вкладывают и свои собственные средства. "Только на дорогу до Москвы каждому требуется около 10 тысяч рублей. Не говоря уже об экипировке, изнашивающихся палатках, снаряжении, оборудовании. И мы безмерно благодарны тем людям, кто понимает, чего это стоит, и помогает нам по мере возможности", - резюмировал он.

Ирина Кургузова