Тюменские и югорские трассы временно закрыли для грузового транспорта
Временные ограничения для движения грузовых транспортных средств ввели на федеральных трассах Урала, сообщает "Уралуправтодор".
Ограничения действуют на трассах:
Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск:
Мосты через реки Туртас (349 км), Выя ( км 363) и путепровод на 492 км – временные ограничения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров;
Мост через реку Большой Салым (км 581) – временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 3 метров;
В местах установки надземных пешеходных переходов на 14, 15, 16, 18, 21, 26, 27 и 28 км – временное ограничение для транспортных средств с габаритом по высоте более 4,5 метров.
Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск:
Мост через реку Ут (км 492) – временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров.
Р-351 Екатеринбург – Тюмень: в месте пересечения ЛЭП на 53 км – временное ограничение для транспортных средств с габаритом по высоте более 4,5 метров.
"Уралуправтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).