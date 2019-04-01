Тюменские и югорские трассы временно закрыли для грузового транспорта

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Временные ограничения для движения грузовых транспортных средств ввели на федеральных трассах Урала, сообщает "Уралуправтодор".

Ограничения действуют на трассах:

Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск:

Мосты через реки Туртас (349 км), Выя ( км 363) и путепровод на 492 км – временные ограничения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров;

Мост через реку Большой Салым (км 581) – временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 3 метров;

В местах установки надземных пешеходных переходов на 14, 15, 16, 18, 21, 26, 27 и 28 км – временное ограничение для транспортных средств с габаритом по высоте более 4,5 метров.

Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск:

Мост через реку Ут (км 492) – временное ограничение для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров.

Р-351 Екатеринбург – Тюмень: в месте пересечения ЛЭП на 53 км – временное ограничение для транспортных средств с габаритом по высоте более 4,5 метров.

"Уралуправтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).