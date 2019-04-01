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Тюменец создал 3D учебник с танками Великой Отечественной войны

Общество, 09:58 12 апреля 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

3D учебник с танками времен Великой отечественной войны создал программист Ярослав Попов, сообщает пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России".

15 апреля в 5-й гимназии пройдет его презентация. Он работает так: скачивается специальное приложение, на котором открывается камера и наводится на плоское изображение танка - пластиковую метку. После этого в телефоне танк становится объемным и его можно рассмотреть с разных сторон.

С идей проекта Ярослав Попов обратился в штаб "Молодой Гвардии". Гвардейцы взяли на себя разработку дизайна и написание исторических справок к танкам, а автор занялся разработкой приложения, через которое будут просматриваться метки. В итоге в приложении работают интерактивные уроки по 12 моделям танков среди которых победоносцы ВОВ (Т-34, КВ-1 и другие).

3D пособие о танках – это первые шаги на пути создания интерактивного онлайн-учебника о Великой Отечественной войне.

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# Молодая гвардия , программирование , танки , учебник , Ярослав Попов

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