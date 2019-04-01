Югорчанин ездил по поселку, распивая коньяк

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбудили полицейские Сургутского района, сообщает ГУ МВД России по Югре.

В районную дежурную часть позвонила жительница п. Солнечный, которая сообщила, что на автомобиле "Мазда" передвигается мужчина в сильном алкогольном опьянении.

На задержание машины направился экипаж Госавтоинспекции. Водитель на законные требования полицейских об остановке транспортного средства не реагировал, пытался скрыться во дворах, но полицейские задержали его.

Гражданин 1978 года рождения пояснил, что поехал в магазин приобрести алкогольную продукцию, но так как очень сильно хотел выпить, решил употребить бутылку коньяка по дороге домой.

Установлено, что в ноябре 2018 года мужчина уже привлекался к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Тогда суд назначил ему штраф в 30 тыс. рублей и лишил права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 2 лет.

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