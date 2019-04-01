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Поисковый отряд "Сибирь" отправляется в экспедицию

Общество, 08:40 15 апреля 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Поисковики Тюменского индустриального университета из отряда "Сибирь" примут участие в составе экспедиции поисковых отрядов Тюменской области с 18 апреля по 13 мая, сообщает пресс-служба вуза.

На места сражений времен Великой Отечественной войны отправятся девять студентов опорного вуза.

Поисково-разведочные и эксгумационные работы будут проводиться на территории Кировского района Ленинградской области и Западнодвинского района Тверской области, рассказал руководитель поискового отряда "Сибирь" Павел Денисов.

Напомним, отряд "Сибирь" был создан в Тюменском государственном нефтегазовом университете в 2000 году. Ежегодно поисковики организуют работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, на регулярных сборах отряда ведётся теоретическая и практическая подготовка студентов, также организуются туристические походы и учебно-тренировочные выходы. Весной и летом поисковики проводят на местах сражений Великой Отечественной войны экспедиции по поиску погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной армии.

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# поисковики , ТИУ , экспедиция

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