В ледоход воздушная подушка доставит жителей Увата по реке

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Воздушная подушка готова к работе на период ледохода. Расписание ее движения опубликовано на сайте администрации Уватского района.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь главы администрации Уватского района Виктория Малыгина.

"Ледоход по Иртышу в районе Увата начнется в третьей декаде апреля, - отметила она. - В 2018 году подвижка льда была зафиксирована 2 мая, пошел ледоход и 6 мая начал работать паром. Если смотреть по годам, то самая ранняя подвижка льда была 9 апреля, а самая поздняя – 13 мая".

Организацией перевозки жителей Увата через Иртыш занимается ТОДЭП. Воздушная подушка весной, в ледоход, как заметила пресс-секретарь районной администрации, обычно работает около четырех дней. Транспортное средство на воде выходит с 6 часов 30 минут, а завершает работу в 22 часа 30 минут.

"На левом берегу помимо Увата, у нас располагаются Алымка, Красный яр, они пользуются воздушной подушкой, которая работает в период весеннего ледохода. Примерно четыре дня она доставляет людей с одного берега на другой, потом выходит паром", - добавила Виктория Малыгина.

Отметим, жители услугой воздушной подушки пользуются бесплатно.

Анжела Лебедева