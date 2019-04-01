Тюменская бригада ремонтирует ямальскую поликлинику
Подрядная организация СК "Союз" из Тюмени начала масштабный капитальный ремонт поликлиники райцентра Пуровского района, сообщает правительство ЯНАО.
На строительном рынке компания около 20 лет. На Ямале работали в Новом Уренгое и Муравленко, в Пуровском районе получили заказ впервые.
Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на середину 2020 года. В ходе ремонта будет выполнена замена всех коммуникаций и кровельного покрытия, также заменят все окна и двери, произведут отделку помещений.
Работы ведутся на чердаке и цокольном этаже здания, здесь демонтируют напольное покрытие, убирают стяжку. Со временем ремонт коснется и кабинетов специалистов. Врачи готовы потерпеть неудобства, проявить понимание просят и пациентов.