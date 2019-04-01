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Тюменская бригада ремонтирует ямальскую поликлинику

Экономика, 10:08 15 апреля 2019

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Подрядная организация СК "Союз" из Тюмени начала масштабный капитальный ремонт поликлиники райцентра Пуровского района, сообщает правительство ЯНАО.

На строительном рынке компания около 20 лет. На Ямале работали в Новом Уренгое и Муравленко, в Пуровском районе получили заказ впервые.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на середину 2020 года. В ходе ремонта будет выполнена замена всех коммуникаций и кровельного покрытия, также заменят все окна и двери, произведут отделку помещений.

Работы ведутся на чердаке и цокольном этаже здания, здесь демонтируют напольное покрытие, убирают стяжку. Со временем ремонт коснется и кабинетов специалистов. Врачи готовы потерпеть неудобства, проявить понимание просят и пациентов.

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# поликлиника , ремонт , Ямал

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