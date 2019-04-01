В Тюмени успешно реализуется инклюзивный проект "Есть контакт"

Инклюзивный проект "Есть контакт" успешно реализуется в Тюмени. В его рамках него запланировано обучение волонтеров, выезды в школы и инклюзивные игры для школьников, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Одна из встреч с добровольцами состоялась в апреле. Ее гости смогли принять участие в интерактивном обучении волонтеров с помощью инклюзивных игр. Суть встречи состояла в том, что участники, временно "лишенные" одного из органов чувств (с завязанными глазами, с ограничением в передвижении, в наушниках, с тростью и т.д.), пробуют воспринимать мир нестандартно, по-новому, выходя за рамки стереотипов.

По задумке организаторов, такого рода игры призваны приблизить волонтеров к действительным проблемам инвалидов, а также сымитировать конкретные ситуации.