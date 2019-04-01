Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне

| Фото: MilitaryArms.ru | Фото: MilitaryArms.ru

Российская космическая станция "Луна-Грунт" ("Луна-28") будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, сообщает со ссылкой Российскую академию наук ИА "Север-пресс".

Перед специалистами Института космических исследований РАН поставлена задача провести в рамках миссии эксперименты для обнаружения биомаркеров и следов воды в грунте Луны.

На "Луну-Грунт" будет установлен прибор, похожий на оборудование, ранее размещенное на аппарате "Фобос-Грунт". Он будет исследовать изотопные аномалии, проводить анализ газообразующих элементов.

Эксперимент позволит определить перспективы промышленного освоения Луны и рассмотреть возможность возникновения жизни на ней.