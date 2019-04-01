  • 15 апреля 201915.04.2019понедельник
  • USD64,5171
    EUR72,8398
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

В Тюмени выросло число аварий с участием велосипедистов

Происшествия, 12:20 15 апреля 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Тринадцать дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 13-14 апреля, в них получили ранения 18 человек.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, резко увеличилось число ДТП с участием юных велосипедистов. В Тюмени 13 апреля на ул. Мельникайте на парковке автомобиль "Киа" сбил 11-летнего велосипедиста, велосипед отбросило на стоящий автомобиль "Хонда". Ребенок получил ушиб. Обстоятельства выясняются.

Еще одного юного велосипедиста сбили "Киа" на ул. Мельникайте, 103 днем 14 апреля. Выезжая из двора, водитель не убедился в безопасности, а у велосипедиста, едущего по тротуару, не сработали тормоза. Пострадали 10-летний водитель и девятиетний пассажир велосипеда. У обоих ребят ушибы.

В поселке Туртас Уватского района столкнулись ВАЗ-2114 и велосипедист, выезжавший с обочины дороги. Автомобилем управлял 16-летний подросток, не имеющий водительских прав. Травмы получил 10-летний школьник. Обстоятельства ДТП выясняются.

Четырк человека пострадали в ДТП, случавшемся 4 апреля на ул. Жданова, 40 в Тюмени. Здесь столкнулись ВАЗ-21093 и "Ниссан Кашкай". Выезжая со второстепенной дороги, водитель "Лады" не уступил право проезда иномарке, с места ДТП он скрылся, бросив автомобиль. Обстоятельства выясняются, водитель устанавливается. В аварии пострадали два парня и две девушки в возрасте от 21 до 27 лет, у них различные повреждения.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД по Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 15.04.2019В Тюменском районе задержали нелегальных мигрантов
12:42 15.04.2019Югорчанина осудят за незаконную рубку деревьев
12:20 15.04.2019В Тюмени выросло число аварий с участием велосипедистов
08:07 15.04.2019Из-за короткого замыкания эвакуировали посетителей гипермаркета в Сургуте