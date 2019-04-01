В Тюмени выросло число аварий с участием велосипедистов

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Тринадцать дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 13-14 апреля, в них получили ранения 18 человек.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, резко увеличилось число ДТП с участием юных велосипедистов. В Тюмени 13 апреля на ул. Мельникайте на парковке автомобиль "Киа" сбил 11-летнего велосипедиста, велосипед отбросило на стоящий автомобиль "Хонда". Ребенок получил ушиб. Обстоятельства выясняются.

Еще одного юного велосипедиста сбили "Киа" на ул. Мельникайте, 103 днем 14 апреля. Выезжая из двора, водитель не убедился в безопасности, а у велосипедиста, едущего по тротуару, не сработали тормоза. Пострадали 10-летний водитель и девятиетний пассажир велосипеда. У обоих ребят ушибы.

В поселке Туртас Уватского района столкнулись ВАЗ-2114 и велосипедист, выезжавший с обочины дороги. Автомобилем управлял 16-летний подросток, не имеющий водительских прав. Травмы получил 10-летний школьник. Обстоятельства ДТП выясняются.

Четырк человека пострадали в ДТП, случавшемся 4 апреля на ул. Жданова, 40 в Тюмени. Здесь столкнулись ВАЗ-21093 и "Ниссан Кашкай". Выезжая со второстепенной дороги, водитель "Лады" не уступил право проезда иномарке, с места ДТП он скрылся, бросив автомобиль. Обстоятельства выясняются, водитель устанавливается. В аварии пострадали два парня и две девушки в возрасте от 21 до 27 лет, у них различные повреждения.