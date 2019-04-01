В Бердюжье осудят директора предприятия за сокрытие более двадцати миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство", обвиняемого сокрытие денежных средств, осудят в Бердюжском районе, сообщает прокуратура Тюменской области

У предприятия имелась большая задолженность по налогам и сборам. В марте 2017 года налоговая инспекция выставила на расчетный счет организации инкассовые поручения на бесспорное списание поступавших на счет денежных средств. Руководитель в целях уклонения от погашения недоимки стал производить расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета предприятия.

Кроме того, поступавшие в кассу денежные средства не сдавались в банк, а расходовались на хозяйственные нужды предприятия. Такими способами было сокрыто 20,5 млн рублей. В мае 2018 года муниципальное предприятие было признано банкротом.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.