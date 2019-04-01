Триста жителей Уватского района воспользовались услугами воздушной подушки

| Фото: www.uvatregion.ru/ | Фото: www.uvatregion.ru/

Около трехсот человек воспользовались услугами воздушной подушки в Уватском районе 14 и 15 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в администрации Уватского района.

Ледоход по Иртышу в районе Увата начался в ночь на 14 апреля. Для сравнения, в 2018 году подвижка льда в Уватском районе была зафиксирована 2 мая.

Организацией перевозки жителей Увата через Иртыш занимается ТОДЭП. Транспортное средство на воде выходит с 6 часов 30 минут, а завершает работу в 22 часа 30 минут.

На левом берегу помимо Увата, где располагаются села Алымка, Красный яр воздушная подушка работает в период весеннего ледохода примерно четыре дня. Затем перевозкой людей с одного берега на другой займется паром.

Транспортная услуга предоставляется бесплатно.

Анжела Лебедева