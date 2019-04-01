16 апреля в Тюмени: дождь, снег, ветер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +4 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 16 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность. В первую половину дня прогнозируется дождь, который к 17 часам перейдет в снег. При этом достаточно сильный Западный ветер днем, вечером переменится на Северный. Скорость воздушных потоков 5-6 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня пониженное 746-749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 64-92 %. Незначительные геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 48 минут. Долгота дня сегодня составит 14 часов 20 минут.