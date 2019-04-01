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В Вагае продавца осудили за продажу алкоголя подросткам

Происшествия, 11:58 16 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50-летний продавец в Вагает осуждена к 4 месяцам исправительных работ за продажу алкоголя подросткам, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 10 августа 2018 г. продавец магазина в Вагае была оштрафована по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ на 15 тыс. рублей за продажу пивного напитка несовершеннолетнему. Должных выводов она не сделала и 16 января 2019 г. реализовала уже другому подростку бутылку пива. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил подсудимой 4 месяца исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства.

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# алкоголь , Вагай , подростки , продавец , прокуратура

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