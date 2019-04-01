Всероссийская неделя финансовой грамотности стартует 17 апреля

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Пятая Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи стартует 17 апреля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Мероприятия недели предусматривают: Всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности "Финансовый детектив"; Всероссийский конкурс СМИ; открытые уроки и лекции для школьников и студентов в формате "дети учат детей"; онлайн-уроки по теме недели; вебинары для родителей; онлайн-курс повышения финансовой грамотности для детей и молодежи; интернет-соревнование-конкурс "Инфоурок", а также многое другое.

Одной из ключевых тем для экспертных дискуссий в рамках Недели станет цифровизация финансовых услуг, которая меняет представление о финансовой грамотности и финансовой доступности. Ведь развитие финансовых технологий не только способствует повышению финансовой грамотности потребителей, но и сокращает время на обдумывание при выборе финансовых услуг, открывает новые возможности перед мошенниками. Об этих рисках очень важно рассказывать именно молодежи, которая зачастую ставит знак равенства между цифровой и финансовой грамотностью.

Неделя организована в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Роспотребнадзор - один из активных участников проекта, и в неделях финансовой грамотности и сбережений для детей и для взрослых участвует с самого их начала. В этом году сотрудники региональных управлений и подведомственных учреждений Роспотребнадзора также проведут различные мероприятия в рамках недели: подробную информацию обо всех планируемых событиях можно найти в календаре недели на портале вашифинансы.рф.

Участие во всех мероприятиях недели бесплатно.