Лучшие хоровые коллективы назвали в Абатском районе

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Хор "Разноцветие" Абатского районного ДК стал лауреатом фестиваля хорового исполнения "Театр и песня", сообщает администрация муниципалитета.

Обладателями диплома первой степени стал хор "Вдохновение" Коневского сельского поселения, диплом второй степени – хор "Селяночки" Ощепковского сельского поселения, диплом третьей степени – хор "Надежда" с. Быструха.

Всего в фестивале, посвященном Году театра, приняли участие 9 хоровых коллективов района. По его условиям каждый хор исполнил три разнохарактерные песни: "Зримая песня" – инсценировка песни как вид сценического произведения, создание на материале песни маленького спектакля, народная и песня по желанию коллектива.

Во время смены выступающих в зрительном зале звучали песни из кинофильмов прошлых лет под демонстрацию кадров из этих фильмов.