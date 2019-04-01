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Лучшие хоровые коллективы назвали в Абатском районе

Общество, 14:54 16 апреля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Хор "Разноцветие" Абатского районного ДК стал лауреатом фестиваля хорового исполнения "Театр и песня", сообщает администрация муниципалитета.

Обладателями диплома первой степени стал хор "Вдохновение" Коневского сельского поселения, диплом второй степени – хор "Селяночки" Ощепковского сельского поселения, диплом третьей степени – хор "Надежда" с. Быструха.

Всего в фестивале, посвященном Году театра, приняли участие 9 хоровых коллективов района. По его условиям каждый хор исполнил три разнохарактерные песни: "Зримая песня" – инсценировка песни как вид сценического произведения, создание на материале песни маленького спектакля, народная и песня по желанию коллектива.

Во время смены выступающих в зрительном зале звучали песни из кинофильмов прошлых лет под демонстрацию кадров из этих фильмов.

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# Абатский район , Год театра , театр , фестиваль , хор

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