В Тобольске незначительно выросло число пожаров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 пожаров произошло в Тобольске и Тобольском районе за три месяца 2019 года, это на 9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник восьмого отряда ФПС по Тюменской области Игорь Сухобоков. По его словам, за три месяца 2018 года было зарегистрировано 43 пожара.

"Несмотря на незначительно увеличение числа пожаров, на 60 процентов снизилось число погибших. Если в прошлом году погибло 11 человек, то в этом четыре. Материальный ущерб от пожаров не нанесен. Напряженной остается ситуация в жилом секторе, поэтому усилена профилактическая работа", - отметил Игорь Сухобоков.

За три месяца в Тобольске огнем уничтожено девять строений и три единицы техники. За аналогичный период 2018 года огнем уничтожено 18 строений и семь единиц техники.

С начала года в Тобольске и районе зарегистрировано 10 ландшафтных пожаров, лесных пожаров не зафиксировано.

"С 25 апреля планируется введение в регионе особого противопожарного режима. В этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, посещать леса. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах при противопожарном режиме грозит штрафами. Гражданам придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей", - уточнил Игорь Сухобоков.

Евгений Новосёлов