Тюменец снес самовольно построенный гараж
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Тюменец самостоятельно снес незаконно построенный гараж, сообщает УФССП России по Тюменской области.
В районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, незаконно построившего гараж. Суд постановил снести постройку на земельном участке.
Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. Несмотря на это, мужчина к исполнению требования не приступил. Судебный пристав предупредил должника, что взыскатель может освободить земельный участок своими силами, а расходы возложить на владельца постройки.
Данные меры подействовали на должника, гараж он снес самостоятельно.