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Тюменец снес самовольно построенный гараж

Происшествия, 12:31 17 апреля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменец самостоятельно снес незаконно построенный гараж, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, незаконно построившего гараж. Суд постановил снести постройку на земельном участке.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. Несмотря на это, мужчина к исполнению требования не приступил. Судебный пристав предупредил должника, что взыскатель может освободить земельный участок своими силами, а расходы возложить на владельца постройки.

Данные меры подействовали на должника, гараж он снес самостоятельно.

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# гараж , незаконные постройки , судебные приставы

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