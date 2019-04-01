Тюменец снес самовольно построенный гараж

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменец самостоятельно снес незаконно построенный гараж, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, незаконно построившего гараж. Суд постановил снести постройку на земельном участке.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. Несмотря на это, мужчина к исполнению требования не приступил. Судебный пристав предупредил должника, что взыскатель может освободить земельный участок своими силами, а расходы возложить на владельца постройки.

Данные меры подействовали на должника, гараж он снес самостоятельно.