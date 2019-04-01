Учащенный пульс может указывать на риск преждевременной смерти, выяснили ученые

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Пульс выше 75 ударов в минуту у мужчин в состоянии покоя может быть признаком грозящей преждевременной смерти выяснили ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Во время проекта, начавшегося в 1973 году, ученые случайно выбрали группу мужчин, родившихся в 1943 году в Гетеборге, Швеция. Всего в исследовании приняли участие 798 пациентов. Каждый из них в анкете рассказал об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье.

Ученые разделили их на четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55-65, 65-75 и выше 75 ударов в минуту.

В ходе исследования ученые отметили, что многие мужчины, у которых пульс был выше 55, курили, были малоактивны, чаще подвергались стрессу. При этом уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в этой группе с пульсом выше 75 был вдвое выше, чем в группе с частотой сердечных сокращений менее 55 в минуту.