Принят закон об ипотечных каникулах

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Поправки в законодательство, дающие право на ипотечные каникулы заемщику – физическому лицу, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации приняла Госдума 16 апреля, сообщает Банк России.

Вопрос реструктуризации ипотечных кредитов приобрел особую социальную значимость: в 2018 году в Банк России поступило 10 тыс. 238 обращений граждан – заемщиков по договорам ипотечного жилищного кредита (займа) в связи с невозможностью исполнения ими принятых на себя обязательств. Такие обращения составили более половины от общей доли всех обращений по вопросам ипотечного кредитования; по сравнению с 2017 годом их число увеличилось более чем на 30 %.

Законопроект определяет условия, при которых заемщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы: сумма кредита (займа) не превышает максимальный размер, установленный правительством РФ с учетом региональных особенностей (до установления – не превышает 15 млн рублей); ранее заемщик не использовал данное право по тому же договору; предметом ипотеки является единственное жилье заемщика; заемщик оказывается в трудной жизненной ситуации.

К трудным жизненным ситуациям законопроектом отнесены потеря работы, признание заемщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность заемщика более 2 месяцев подряд, снижение его среднемесячного дохода более чем на 30 %, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50 % от среднемесячного дохода; увеличение количества лиц, находящихся на иждивении, или подопечных заемщика, признанных инвалидами I или II группы, с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20 %, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 40 % от среднемесячного дохода.

В свою очередь законопроект обязывает кредитора рассмотреть требование заемщика об установлении льготного периода в срок не позднее пяти рабочих дней после получения заявления.

Согласно предложенным поправкам, в течение ипотечных каникул продолжают начисляться проценты на первоначальных условиях на остаток задолженности, которая фиксируется и не подлежит увеличению.

По окончании льготного периода заемщик возобновляет платежи на первоначальных условиях – с точки зрения размера платежей, их количества и периодичности.

Те платежи, которые должны были быть уплачены заемщиком согласно первоначальным условиям, но не были уплачены в связи с установлением льготного периода, уплачиваются им в конце срока кредитного договора. Срок возврата кредита при этом увеличивается на срок ипотечных каникул.

В течение льготного периода на заложенное имущество не может быть обращено взыскание, а использование заемщиком права на ипотечные каникулы не приводит к ухудшению его кредитной истории.

Законопроектом также урегулированы вопросы обращения закладных и ипотечных ценных бумаг в условиях использования заемщиком права на ипотечные каникулы.

Законопроект направлен на повышение уверенности граждан в возможности исполнения ими договорных обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).