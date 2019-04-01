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Поющий автобус проедет по Салехарду накануне Дня Победы

Общество, 11:36 18 апреля 2019

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Поющий автобус проедет по улицам Салехарда 29 апреля и 3 мая. Акция приурочена ко Дню Победы, сообщает ИА "Север-Пресс".

На каждой остановке артисты оборудуют сценическую площадку, где прохожие смогут услышать и спеть вместе с агитбригадой песни Победы, вспомнить один из ярких моментов истории страны.

На протяжении арт-маршрута прозвучат песни "Катюша", "Синий платочек", "День Победы" и многие другие. Помимо открытых импровизированных площадок на улицах города акцию запланировали в учреждениях образованиях. Это станет творческим подарком подрастающему поколению. Школьники и студенты смогут не только послушать песни, но и стать участниками акции: вместе с командой артистов они вспомнят песни военных и послевоенных лет, пообщаются с артистами, сделают памятные фотографии.

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# День Победы , поющий автобус , Ямал

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