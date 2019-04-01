  • 17 апреля 201917.04.2019среда
  • USD64,2422
    EUR72,6515
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменца, пропавшего 5 апреля, нашли мертвым

Происшествия, 13:03 17 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Житель Тюмени 1955 года рождения, которого полицейские и волонтеры искали с 5 апреля, найден мертвым. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

Мужчина ушел из дома 5 апреля. Его родственники обратились в полицию. Информацию о поисках мужчины с указанием его примет распространяли в Интернете, в частности в сообществе поискового отряда "Белая сова — Тюмень" ВКонтакте.

Как отметила пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина, пожилого мужчину нашли мертвым в гараже. Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области организовал проверку.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поиск , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 17.04.2019Югорчанина осудят за ДТП, в котором пострадал ребенок
13:03 17.04.2019Тюменца, пропавшего 5 апреля, нашли мертвым
12:53 17.04.2019Жительницу Казанского района подозревают в подкупе пограничника
12:31 17.04.2019Тюменец снес самовольно построенный гараж