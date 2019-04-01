Тюменца, пропавшего 5 апреля, нашли мертвым

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Житель Тюмени 1955 года рождения, которого полицейские и волонтеры искали с 5 апреля, найден мертвым. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

Мужчина ушел из дома 5 апреля. Его родственники обратились в полицию. Информацию о поисках мужчины с указанием его примет распространяли в Интернете, в частности в сообществе поискового отряда "Белая сова — Тюмень" ВКонтакте.

Как отметила пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина, пожилого мужчину нашли мертвым в гараже. Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области организовал проверку.

Инна Пахомова