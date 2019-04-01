В два раза снизили смертность от черепно-мозговых травм медики Тобольска

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

С 18 до девяти случаев за год снизилось количество летальных исходов среди пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми травмами в областной больнице № 3 Тобольска, сообщается на сайте ОКБ.

В травматологическое отделение больницы с травмами головы и позвоночника ежегодно поступают около 300 жителей города, Тобольского, Уватского и Вагайского районов. За два года врачи-нейрохирурги выполнили более 140 операций, в том числе экстренных.

В месяц в экстренном порядке в отделение поступают до 20 пациентов с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести. В арсенале нейрохирургов семь различных видов оперативных вмешательств с малоинвазивным доступом и максимально точной 3D-навигацией на очаг поражения. В конце 2018 года больница закупила набор пластин для пластики дефектов свода черепа. Одна из первых операций помогла пациенту со сложным обезображивающим дефектом свода черепа в лицевой части. С помощью одного из современных материалов для пластики - сетчатой титановой пластины, которая позволяет работать с травмой любой сложности, нейрохирурги закрыли дефект. Мужчина был выписан уже через пять дней после операции.

В больнице также внедрено проведением микрохирургических операций на позвоночнике. За три месяца 2019 года по этому методу прооперировали 11 человек с осложненным грыжей остеохондрозом. Первые пациенты с контрольными снимками показывают положительную динамику лечения. У них полностью восстанавливается работоспособность и привычный распорядок дня. Люди снова могут заниматься любимым делом и выходить на работу.