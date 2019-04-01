Тюменские школьники стали призерами всероссийского конкурса имени Владимира Вернадского

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Тюменские школьники стали лауреатами и призерами на Всероссийских юношеских чтениях им. В. И. Вернадского в Москве, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Грамоты лауреатов получили Азалия Фатхуллина в номинации "Развитие межрелигиозного диалога" и Алексей Ачкасов в направлении "История: человек и событие". Алексей также за свою работу "Книга Памяти 229 СД" завоевал приз зрительских симпатий.

В этом же направлении "История: человек и событие" дипломами первой степени награждены Оксана Нерадовских (за работу "Их юность совпала с афганской войной") и Ярослав Жуйков среди самых юных участников (за работу "Мы помним – мы гордимся").

Напомним, что чтения - это второй очный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ им. В. И. Вернадского. Лучшие работы публикуются в сборнике конкурса, внесенного в официальный каталог изданий. Это единственный в стране прецедент, когда работы участников юношеского конкурса являются официальными публикациями и могут упоминаться авторами при поступлении в вуз или поступлении на работу.

Всего в 2019 году в первом заочном туре после победы в региональных этапах приняли участие авторы 1 тыс. 281 работы, отбор во второй очный тур прошли 882 работы.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, в число лауреатов очного тура – Всероссийских юношеских чтений - вошла также ученица школы № 7 Ишима Анна Гиблер. Свою исследовательскую работу "Определение видового состава клещей на территории и в окрестностях города Ишима, тестирование противоклещевых аэрозолей" она представила в направлении "Тропой открытий В. И. Вернадского (5-7 класс) естественнонаучная секция". Также Анна стала лауреатом конкурса художественного чтения.