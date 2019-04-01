Программы поддержки бизнеса реализуют СИБУР и региональное инвестагентство

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРА во ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРА во ВКонтакте

Две программы поддержки малого и среднего бизнеса стартуют в Тобольске и Тюменской области при участии СИБУРа совместно с региональным Инвестиционным агентством, сообщает пресс-служба компании.

Для участия в программе необходимо подать в фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" (ИАОТ) бизнес-проект, имеющий практическую социальную и экономическую значимость для Тобольска или Тюменской области. В случае одобрения проекта специальной комиссией ИАОТ и его успешной реализации, СИБУР компенсирует расходы на приобретение оборудования или выполнения строительно-монтажных работ. Заявки на участие можно высылать на адрес lancovvs@iato.ru (заместитель генерального директора-начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов ИАТО Владимир Ланцов).

"СИБУР впервые участвует в подобной программе, и мы считаем, что такая форма поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса благотворно отразится на развитии города и региона как привлекательного для инвестирования. Кроме того, эта программа будет хорошим дополнением к благотворительной программой СИБУРа "Формула хороших дел" и программе развития социальной инфраструктуры "Тобольск-2020", которые помогают сделать жизнь тоболяков более комфортной. Это важно для СИБУРа как социально ответственной компании", - отметил член правления СИБУРа, генеральный директор "СИБУР Тобольска" и "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов.

Программа по поддержке малого и среднего бизнеса была представлена в рамках форума "Город – общее Дело", в котором приняли участие более 50 представителей малого и среднего бизнеса Тобольска и Тюмени, крупных предприятий и учреждений высшего и среднего образования обсудили перспективы развития предпринимательства в регионе.