Более двадцати километров тюменской объездной отремонтируют в 2019 году

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Более 20 км тюменской объездной отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В программу ремонтных работ включены участки улиц Интернациональной и Авторемонтной, Пермякова и Московсого тракта в районе ТКАД, а также участок дороги Тюмень – Боровский – Богандинский (с 16 по 20 км и с 30 по 31 км).

В перечень работ войдет фрезерование и устройство нового покрытия, а также дорожные строители устранят образовавшуюся колейность, на которую поступают жалобы в официальной соцсети нацпроекта "Дороги Тюменской области" от тюменцев.

Заключение контрактов на работы по ремонту главной тюменской дороги планируется до конца мая.