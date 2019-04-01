Трех ямальских авторов наградили за сохранение и развитие культурного наследия

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Итоги окружного конкурса по присуждению специальных премий имени П. Е. Салтыкова, Л. В. Лапцуя, С. И. Ирикова за лучшее освещение на языках коренных народов в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия подвели в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера Ямала, сообщает правительство ЯНАО.

Всего поступило 11 заявок. По результатам работы комиссии лауреатами конкурса стали:

- Ирина Вануйто (Яр-Сале, Ямальский район) в номинации "За лучшее освещение на языке народа ненцы в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера";

- Ольга Пандо (Аксарка, Приуральский район) в номинации "За лучшее освещение на языке народа ханты в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера";

- Евгения Сморгунова (Красноселькуп, Красноселькупский район) в номинации "За лучшее освещение на языке народа селькупы в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера".

Три премии присуждаются ежегодно с 2012 года. Размер каждой – 50 тыс. рублей.