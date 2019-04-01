Как выбрать онлайн-кассу и оператора фискальных данных, расскажут эксперты

Онлайн-кассы и ОФД. Осталось два месяца. Как выбирать?

Близится к завершению кассовая реформа. К 1 июля 2019 года к работе с онлайн-ККТ приступят предприниматели, для которых ранее действовала отсрочка. Основную долю новых пользователей составит бизнес сферы услуг, а также организации торговли и общепита без наемных сотрудников. По всей РФ ожидается установка около 1 млн касс. Чтобы соответствовать 54-ФЗ, выбирать нужно как саму кассу, так и оператора фискальных данных (ОФД). На что следует обратить внимание, как соблюсти требования закона с экономией и наибольшей выгодой? На вопросы отвечают эксперты "Платформа ОФД".

Налоговый вычет получат не все. Почему нужно действовать уже сейчас

По закону при покупке онлайн-кассы предприниматель имеет право на получение налогового вычета и вернуть часть расходов на сумму до 18 тыс. рублей, которые тратятся на приобретение онлайн-кассы, фискального накопителя, подключение к услугам ОФД. Возмещение затрат получат самые расторопные – те, кто подключит кассовую технику и ОФД до 1 июля 2019. Вычет положен ИП на ЕНВД и ПСН. Остается всего два месяца. Чтобы избежать проблем и получить грамотные консультации, следует обратиться в центр техобслуживания или сервисный центр по кассам в городе, и купить, например, смарт-терминал Эвотор 5 или Эвотор 7.2 – стоимость каждого этих устройств без фискального накопителя 11 тыс. 700 рублей, то есть фактически 0 рублей после налогового вычета.

Встречают по одежке. На что обратить внимание при выборе ОФД

ОФД обеспечивает главный смысл закона 54-ФЗ – передачу фискальных данных с кассы в налоговую. Поэтому в первую очередь важно, чтобы ОФД был лицензирован ФНС. Ежегодный рейтинг операторов выпускает CNews Analytics. Согласно рейтингу, крупнейшим и самым удобным по сервису является "Платформа ОФД". Компания передает данные с более четверти касс по всей России. Помимо масштабов бизнеса, она лидирует по показателям гибкости тарифной линейки, удобству работы с личным кабинетом, качеству работы техподдержки.

Фискальные данные должны работать на ваш бизнес

Располагая огромным объемом обезличенных данных о розничных продажах по всей стране, ОФД планомерно развивает сервисы по аналитике и автоматизации бизнес-процессов. Например, дает анализ ассортимента, ранжируя товары по выручке, частоте покупок, перспективности продаж в наборе с другими товарами. Раньше такие инструменты были доступны в основном лишь крупным сетям. Новые сервисы помогают выстраивать и честные отношения между арендаторами и арендодателями в торговых центрах. На основе агрегированных обезличенных данных продаж, формируется гибкая система арендной платы для торговых точек, проводятся маркетинговые активности для увеличения потока покупателей. Эти и другие решения "Платформа ОФД" заслужили победу в номинации "IT-сервис года для ритейла" премии CNews AWARDS 2018.

Бизнес требует больше, чем ОФД

Рынок ОФД насчитывает более 20 компаний, которые дают стандартную услугу передачи чеков в ФНС. Но прогрессивным предпринимателям недостаточно этого функционала. При выборе операторов они отдают предпочтение компаниям, развивающим дополнительные сервисы. Специально для таких потребностей работает отдельный портал с полезными приложениями для магазинов и кафе. Он позволяет бухгалтерам экономить время и силы на составление отчетности, а руководителям – контролировать дела в любой точке мира, через смартфон.

Сегодня бизнес все больше следит за трендами в автоматизации процессов. В связи с переходом к маркировке растет спрос на сервис ЭДО. Бухгалтеры приобщаются к электронной сдаче госотчетности. Важно, чтобы все это можно было получить в одном окне.